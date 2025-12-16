„Dich kenne ich – du bist der Felix.“ Der Weihnachtsmann hatte den Satz kaum ausgesprochen, da folgte die Frage: „Und wer bin ich?“ Das lustige Namensraten war eröffnet. Doch der Alte musste ein um das andere Mal passen. Alle Kinder kannte er nicht. Aber während der Bescherung lernte er sie kennen. Die Kinderschar war wahrlich nicht verlegen und plapperte gerade heraus. Über Gedichte und Lieder freute sich der Bärtige am meisten. Seine Premiere auf dem Schwallunger Weihnachtsmarkt hatte er damit bestanden.