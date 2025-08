Der erste Meter ist für Peter Pilz am interessantesten. Dann schaut der Schwallunger Ortschronist der Baggerschaufel genau hinterher, will wissen, was der Schnitt am Rand des Lochs offenbart. Der geübte Blick erkennt Scherben schnell und noch während der Bagger den Aushub ablädt, holt Peter Pilz den archäologisch möglicherweise interessanten Fund aus dem Loch.