Ein Schüler der staatlichen berufsbildenden Schule in Schwallungen hat offenbar etwas geäußert, das als Drohung gegen die Schule verstanden werden konnte. Eltern hatten davon erfahren und informierten am Donnerstagabend die Polizei. Die wertete die Äußerung als Androhung einer Straftat zum Nachteil der Schule, „leitete umgehend die erforderlichen Maßnahmen ein, prüfte die vorliegenden Informationen sorgfältig und nahm Kontakt mit dem Elternhaus und dem Schüler selbst auf“, teilte Polizeisprecherin Julia Kohl mit.