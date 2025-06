Die Kreuzstraße in Schwallungen ist nagelneu gemacht. Das animiert offenbar auch, hier recht flott unterwegs zu sein. Bernd Kassel spricht von einer „Rennstrecke“. In der Einwohnerfragestunde der Gemeinderatssitzung in Schwallungen kritisierte er, dass mit dem Ende der Baumaßnahme das Schild „Verkehrsberuhigte Zone“ verschwunden sei – und das ausgerechnet dort, wo sich der Kindergarten befindet. Moped- und Motorradfahrer seien viel zu schnell unterwegs – „ohne vom Gaspedal runter zu gehen“. Auch auf Lkws treffe das zu. Die Begründung, dass der Gehweg nun breiter und deshalb das Schild nicht mehr erforderlich sei, will Kassel nicht gelten lassen. „Das ist doch nicht entscheidend. Kleine Kinder springen auch mal plötzlich auf die Straße – egal wie breit der Gehweg ist“, sagte er in der Ratssitzung und sieht Handlungsbedarf. „Wir müssen unsere Kinder schützen.“ Mit irgendwelchen Begründungen von Ämtern dürfe sich die Gemeinde nicht abspeisen lassen. „Muss erst etwas passieren?“, fragte er und fordert, dass hier etwas unternommen wird von Seiten der Kommune. Allerdings hätte er auch erwartet, dass sich in dieser Hinsicht die Eltern ebenso stark machen.