Insgesamt sollen für den Besuch der Einrichtung in Schwallungen, die sich in Trägerschaft des Volkssolidarität-Kreisverbandes Schmalkalden-Meiningen e.V. befindet, künftig 100 Euro mehr pro Monat und Kind gezahlt werden. Hitzige Diskussionen dazu gab es in der Gemeinderatssitzung nicht - auch nicht von Seiten der Eltern. Im Vorfeld hatte es Gespräche gegeben. „Von Seiten der Elternvertreter gab es keinen großen Gegenwind“, informierte Bauamtsleiter Manuel Schilling, in dessen Aufgabenbereich auch die Kita-Gebühren liegen, in der Ratssitzung am Montagabend. Grund hierfür dürfte der Zuschuss sein, den es im Gegenzug geben soll. Dabei geht es um 80 Euro pro Kind und Monat – vorausgesetzt, dass die Familien ihren Wohnsitz in Schwallungen und seinen Ortsteilen haben.