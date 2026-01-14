Die Einwohnerzahl in den vier Dörfern der Einheitsgemeinde Schwallungen sinkt, gleichzeitig steigt das Volumen des Haushaltsplanes. Mit fast 7,5 Millionen Euro will Schwallungen in diesem Jahr wirtschaften. Auch dank ordentlicher Gewerbesteuereinnahmen von – erhofften – mehr als 2,2 Millionen Euro kann sich die 2200-Seelen-Gemeinde einiges leisten. Der Vermögenshaushalt, in dem die geplanten Investitionen stehen, hat ein Volumen von knapp drei Millionen Euro – so viel wie noch nie.