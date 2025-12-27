In der jüngsten Einwohnerversammlung konnte Schwallungens Ortschef Jan Heineck gleich mal Entwarnung geben: „Die allgemeinmedizinische Praxis bleibt erhalten.“
Schwallungen Eigene Praxis statt MVZ
Birgitt Schunk 27.12.2025 - 17:02 Uhr
In Schwallungen stehen Veränderungen hinsichtlich der ärztlichen Versorgung an. „Es wird sich aber nichts verschlechtern – im Gegenteil“, sagt Bürgermeister Jan Heineck.
In der jüngsten Einwohnerversammlung konnte Schwallungens Ortschef Jan Heineck gleich mal Entwarnung geben: „Die allgemeinmedizinische Praxis bleibt erhalten.“