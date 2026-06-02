Die drei Schaftböller und das Gewehr wurden vorschriftsmäßig geladen. Bernd Kassel, Horst Rohmann, Manfred Leupert, Wolfgang Möller und Kai Fuß verstanden ihr Handwerk. Lange genug gehören sie zur Schwarzpulvergruppe im Schwallunger Schützenverein. Und was wäre ein 30. Geburtstag ohne Böllerschüsse? Natürlich nur halb so schön. Deshalb böllerte die Gruppe zu Beginn der Festveranstaltung am Samstag gleich drei Mal. Die Gäste applaudierten.