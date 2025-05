Es ist schon zu einer schönen Tradition geworden, dass die Schwanenpaare im Ilmenauer Teichgebiet in jedem Frühling putzig-gefiederten Nachwuchs auf die Welt bringen. Ob das in diesem Jahr fortgeführt wird? Das wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Doch hoffen dürfen die Ilmenauer, denn auf dem großen Teich am Haus am See wurde in der vergangenen Zeit immer wieder ein Schwanenpärchen gesichtet, das vertraut umherschwamm. Sicher würden die beiden prächtigen Wasservögel auch hervorragende Eltern abgeben.