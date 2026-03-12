München/Berlin - Der Iran-Krieg wird die wirtschaftliche Erholung in Deutschland nach der neuen Konjunkturprognose des Ifo-Instituts in jedem Fall dämpfen. Je länger der Krieg andauert, desto schwerwiegender werden nach Einschätzung der Münchner Wirtschaftsforscher die Auswirkungen. Zudem erwarten die Ökonomen, dass die Inflation zumindest vorübergehend ansteigt. Ganz zum Erliegen kommen würde die konjunkturelle Erholung demnach aber auch bei längerer Kriegsdauer nicht. "Ungeachtet des Energiepreisschocks dürfte sich die Erholung in Deutschland im weiteren Verlauf dieses Jahres fortsetzen", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. Grund sind die staatlichen Mehrausgaben für Infrastruktur, Klimaneutralität und Verteidigung.