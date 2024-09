Polizei sucht Zeugen Wanderer geht auf Zwölfjährigen los

Eine vierköpfige Gruppe im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren war am Samstag mit ihren Rädern am Herrenberg in Meiningen unterwegs. Während einer Pause trafen die Radler auf einen Unbekannten, der auf ein Mitglied der Fahrradgruppe losging.