Schwaben: Zwei Tote nach Frontalzusammenstoß zweier Autos

Bissingen - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind in Schwaben die Fahrer beider Wagen gestorben. Ein 46-Jähriger habe bei Bissingen (Landkreis Dillingen an der Donau) nahe der Grenze zu Baden-Württemberg auf einer Kreisstraße mit seinem Wagen einen Lastwagen überholen wollen, teilte die Polizei mit. Dabei sei das Auto mit einem entgegenkommenden Wagen eines 55-Jährigen zusammengestoßen. Beide Männer starben demnach noch am Unfallort.