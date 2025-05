Schwaben: Zug und Auto kollidieren auf Bahnübergang ohne Schranken

Ellzee (dpa/lby) - In Schwaben ist ein Auto an einem unbeschrankten Bahnübergang mit einem Zug kollidiert. Am frühen Vormittag sei der 23 Jahre alte Autofahrer trotz eines roten Blinklichts am Andreaskreuz über die Gleise in Richtung Ellzee (Landkreis Günzburg) gefahren, teilte die Polizei mit. Dort fuhr demnach langsam ein Zug heran, der durch Bremsen nicht mehr rechtzeitig gestoppt werden konnte. Bei der Kollision wurde die linke Fahrzeugseite des Autos aufgerissen.