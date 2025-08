Aichach (dpa/lby) - Einem Traktorfahrer ist in Aichach (Landkreis Aichach-Friedberg) sein Gefährt samt Anhänger davongerollt. Das verursachte einen Schaden von rund 30.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Der 22-Jährige fuhr demnach am Montagmorgen mit dem Gespann eine abschüssige Straße entlang, als an seinem Anhänger ein Reifen platzte.