Schwaben: Schläge und Tritte: 12-Jähriger in Kempten verletzt

Den Angaben nach habe der 12-Jährige seinen Mitschüler am Montag in der Mittagspause abgefangen und ihn in einen Innenhof in der Nähe des Busbahnhofes gezogen. Dort soll er ihn den Angaben nach geschlagen haben. Als sein Mitschüler zu Boden ging, soll der 12-Jährige laut Polizei weiter auf ihn eingetreten haben. Die Hintergründe des Vorfalls waren laut Polizei zunächst unklar.