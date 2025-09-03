Friedberg (dpa/lby) - Die Polizei hat bei einem Brand im schwäbischen Landkreis Aichach-Friedberg eine illegale Cannabis-Plantage entdeckt. Deren Belüftungsanlage hatte Polizeiangaben zufolge Feuer gefangen. Laut einem Polizeisprecher rief der 39-Jährige mutmaßliche Eigentümer selbst die Feuerwehr. Er habe wohl nicht damit gerechnet, dass auch die Polizei zu dem Brand in dem Keller eines Wohnhauses in Friedberg anrücken würde.
Schwaben Polizei entdeckt illegale Cannabis-Plantage bei Brand
dpa 03.09.2025 - 09:54 Uhr