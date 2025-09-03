Schwaben: Polizei entdeckt illegale Cannabis-Plantage bei Brand

Vor Ort stellten die Beamten laut Polizei am Dienstag unter anderem 14 Cannabis-Pflanzen, mehr als ein halbes Kilo Cannabis und acht Haschisch-Kekse sicher. Weil es sich dabei um mehr als die erlaubte Menge an Pflanzen und Cannabis handelte, stellte die Polizei Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Cannabisgesetz. Zudem prüft die Polizei laut einem Sprecher, ob der Mann auch mit den Drogen gehandelt habe.