Eine österreichische Firma kauft im Großraum München einen Bus. Ein Fahrer fährt mit dem Bus in Richtung Lindau. Im Kohlbergtunnel dringt Rauch aus dem Motorraum.

 
Schwaben: Neu gekaufter Bus brennt auf A96 – etwa 70.000 Euro Schaden
Die Feuerwehrleute ließen den Kohlbergtunnel während der Löscharbeiten sperren. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa

Erkheim (dpa/lby) - Auf der Autobahn 96 in Schwaben ist ein Bus in Brand geraten und ein geschätzter Schaden von etwa 70.000 Euro entstanden. Der Bus gehörte zu einer österreichischen Firma, die ihn erst am Dienstag im Raum München gekauft hatte, wie die Polizei mitteilte. Ob es sich um einen neuen oder gebrauchten Bus handelte, war laut einer Polizeisprecherin nicht bekannt. Als der 35 Jahre alte Busfahrer später mit dem Bus durch den Kohlbergtunnel bei Erkheim (Landkreis Unterallgäu) fuhr, drang Rauch aus dem Motorraum.

Der 35-Jährige habe den Bus unmittelbar nach dem Tunnel auf dem Seitenstreifen abgestellt und sich unverletzt in Sicherheit begeben. Während der Löscharbeiten sei der Tunnel voll gesperrt worden. Durch das Feuer wurde laut Polizei ein Ventil der Bremsleitung des Busses beschädigt, deshalb mussten alle Achsen händisch gelöscht werden. Das Feuer beschädigte den Motor und den Fahrgastraum stark. Der Bus wurde am Abend abgeschleppt.