Schwaben: Neu gekaufter Bus brennt auf A96 – etwa 70.000 Euro Schaden

Erkheim (dpa/lby) - Auf der Autobahn 96 in Schwaben ist ein Bus in Brand geraten und ein geschätzter Schaden von etwa 70.000 Euro entstanden. Der Bus gehörte zu einer österreichischen Firma, die ihn erst am Dienstag im Raum München gekauft hatte, wie die Polizei mitteilte. Ob es sich um einen neuen oder gebrauchten Bus handelte, war laut einer Polizeisprecherin nicht bekannt. Als der 35 Jahre alte Busfahrer später mit dem Bus durch den Kohlbergtunnel bei Erkheim (Landkreis Unterallgäu) fuhr, drang Rauch aus dem Motorraum.