Schwaben: Mann stößt Radler in Fluss und stirbt nach Sprung von Brücke

Neu-Ulm - Nach einem Angriff auf einen Fahrradfahrer in Schwaben ist ein Mann auf der Flucht vor der Polizei von einer Brücke in den Tod gesprungen. Der 26-Jährige habe den Radler bei Neu-Ulm an der Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg plötzlich vom Rad in den Fluss Iller gestoßen, seinen Kopf unter Wasser gedrückt und mit einem Messer auf ihn eingestochen, teilte die Polizei mit. Der 57-Jährige sei schwer verletzt worden. Erst als Zeugen den Angreifer ansprachen, sei der Mann geflüchtet.