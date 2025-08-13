Schwaben: Mann greift Spaziergängerin an - Passant schreitet ein

Der 26-jährige Verdächtige habe die Frau am Dienstag in der Nähe von Memmingerberg (Landkreis Unterallgäu) angesprochen und sich ihr in den Weg gestellt. Dann sei er zudringlich geworden und habe die 30-Jährige auf den Boden gestoßen. Dabei sei die Frau nach derzeitigem Stand leicht verletzt worden.