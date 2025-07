Schwaben: Klaus Holetschek als CSU-Bezirksvorsitzender wiedergewählt

Laut dem Positionspapier "Schwaben stark in Bayern! Stark - Gerecht - Sozial" will der Bezirksverband unter anderem einen Fokus auf den Erhalt starker Hausarztpraxen und moderner Krankenhäuser legen und Schwaben als Vorreiterregion für Pflege weiterentwickeln. Als weitere Schwerpunktthemen für Schwaben gab die Partei Soziales und Infrastruktur an. Außerdem wolle sie Forschungsstandorte in Schwaben stärken.