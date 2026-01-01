Schwaben: Feuerwerk auf dem Autodach – Polizei stoppt Fahrer

Der 25-Jährige hatte den Angaben nach mehrere Feuerwerksbatterien an einer Sperrholzplatte befestigt und sie auf sein Autodach montiert. Außerdem hatte er demnach eine Kamera am Fahrzeugheck angebracht und die Kennzeichen abgenommen. Bei der Kontrolle fanden die Polizisten zudem eine Schreckschusswaffe bei dem Mann, für die er den Angaben zufolge den erforderlichen Kleinen Waffenschein hatte. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.