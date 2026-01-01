 
Feuerwerk auf dem Autodach – Polizei stoppt Fahrer

Funkensprühend und mit quietschenden Reifen hat ein 25-Jähriger in Dillingen das neue Jahr begrüßt - und damit die Polizei auf den Plan gerufen.

Schwaben: Feuerwerk auf dem Autodach – Polizei stoppt Fahrer
Gegen den 25 Jahre alten Autofahrer leitete die Polizei nach dem Vorfall in der Silvesternacht mehrere Ermittlungsverfahren ein. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Dillingen a.d.Donau (dpa/lby) - Mit angezündetem Feuerwerk auf dem Dach hat ein Mann in Schwaben sich mit seinem Auto mehrfach gedreht. Beamte bemerkten den Wagen in der Silvesternacht kurz nach Mitternacht auf einer Kreuzung in Dillingen an der Donau, wie die Polizei mitteilte. Bei den sogenannten Donuts wird das Auto an einem Punkt durch Gasgeben so gedreht, dass kreisrunde Reifenspuren auf dem Asphalt hinterlassen werden.

Der 25-Jährige hatte den Angaben nach mehrere Feuerwerksbatterien an einer Sperrholzplatte befestigt und sie auf sein Autodach montiert. Außerdem hatte er demnach eine Kamera am Fahrzeugheck angebracht und die Kennzeichen abgenommen. Bei der Kontrolle fanden die Polizisten zudem eine Schreckschusswaffe bei dem Mann, für die er den Angaben zufolge den erforderlichen Kleinen Waffenschein hatte. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.