Dillingen a.d.Donau (dpa/lby) - Mit angezündetem Feuerwerk auf dem Dach hat ein Mann in Schwaben sich mit seinem Auto mehrfach gedreht. Beamte bemerkten den Wagen in der Silvesternacht kurz nach Mitternacht auf einer Kreuzung in Dillingen an der Donau, wie die Polizei mitteilte. Bei den sogenannten Donuts wird das Auto an einem Punkt durch Gasgeben so gedreht, dass kreisrunde Reifenspuren auf dem Asphalt hinterlassen werden.
Schwaben Feuerwerk auf dem Autodach – Polizei stoppt Fahrer
dpa 01.01.2026 - 19:35 Uhr