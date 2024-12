Asbach-Bäumenheim (dpa/lby) - In Schwaben sind drei Mülltonnen abgebrannt und haben dabei eine Hauswand beschädigt. Ein 87-Jähriger habe am Montag seine Asche in eine Bio-Tonne entleert, danach habe eine Mülltonne gebrannt, teilte die Polizei mit. Nach einem missglückten Löschversuch rief der Mann demnach die Feuerwehr.