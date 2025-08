Megesheim (dpa/lby) - Ein Bulle ist in Schwaben in eine Güllegrube gestürzt und musste mit einem Kran gerettet werden. Der Bulle habe das Bodengitter der Grube in einem Freilaufgehege selbst geöffnet und sei hineingefallen, teilte die Polizei mit. Ein Landwirt aus Megesheim (Landkreis Donau-Ries) fand seinen Bullen demnach schwimmend in der Güllegrube und wählte den Notruf.