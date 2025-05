Sieben Brände an Schulen und zwei Brände auf Gartengrundstück

Insgesamt sieben Brände habe es am Schulzentrum Pfuhl in Neu-Ulm und auf dem Gelände der Grundschule Burlafingen gegeben. An den Schulen seien Mülleimer, eine Hecke und Container in Brand gesetzt worden. Auf einem angrenzenden Gartengrundstück habe es in zwei aufeinanderfolgenden Nächten gebrannt. Laut Polizei standen ein Carport mit Radler und zwei Gartenhäuschen in Flammen. Den Bränden auf dem Gartengrundstück soll außerdem ein Einbruch mit Diebstahl vorausgegangen sein.