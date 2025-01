Dillingen an der Donau (dpa/lby) - In der Nacht zu Neujahr hat in Dillingen an der Donau ein Mann unter Alkoholeinfluss mit seinem Auto erst ein anderes Fahrzeug beschädigt - als er nach dem Polizeieinsatz zu Fuß nach Hause wollte, wurde er von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Die Fahrerin stand nach Polizeiangaben selbst auch unter Alkoholeinfluss.