Harburg - Nach einem Blitzeinschlag funktionieren in einem schwäbischen Städtchen die Schranken an zwei Bahnübergängen nicht mehr. Der Ort sei faktisch zweigeteilt, sagte ein Polizeisprecher. Die beiden betroffenen Straßen seien die einzigen, die die Westhälfte des Ortes mit der Osthälfte verbinden und nun nicht mehr mit dem Auto passierbar. Für die Anwohner von Harburg bedeutet das im Zweifel einen kilometerlangen Umweg.
Schwaben Bahnschranken defekt: Stadt nach Blitzeinschlag zweigeteilt
dpa 05.08.2026 - 03:02 Uhr