Bis der Schaden behoben ist, könnte es womöglich bis in den Morgen und den Berufsverkehr dauern, hieß es weiter. Ein Techniker der Deutschen Bahn sei informiert, werde wegen der großen Anzahl an Störungen jedoch einige Zeit brauchen. Bis dahin bleiben die Schranken geschlossen. In einer Mitteilung weist die Polizei darauf hin, dass das Nutzen von Schleichwegen und das Umfahren von geschlossenen Bahnschranken verboten ist.