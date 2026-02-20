Schwaben: Auto prallt bei Schneeglätte gegen Baum - Fahrerin stirbt

Halblech (dpa/lby) - Eine 21 Jahre alte Autofahrerin ist nach einem schweren Unfall auf einer Kreisstraße bei Halblech (Landkreis Ostallgäu) im Krankenhaus gestorben. Die junge Frau erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen war sie allein unterwegs, als sie in den frühen Morgenstunden am Mittwoch bei Schneeglätte mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.