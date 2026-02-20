 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Auto prallt bei Schneeglätte gegen Baum - Fahrerin stirbt

Schwaben Auto prallt bei Schneeglätte gegen Baum - Fahrerin stirbt

Glatte Straße, Dunkelheit: Warum eine junge Fahrerin in Schwaben mit ihrem Auto von der Straße abkam – und was die Polizei zum Unfallhergang sagt.

Schwaben: Auto prallt bei Schneeglätte gegen Baum - Fahrerin stirbt
1
Die 21-Jährige starb später an ihren Verletzungen in einem Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Halblech (dpa/lby) - Eine 21 Jahre alte Autofahrerin ist nach einem schweren Unfall auf einer Kreisstraße bei Halblech (Landkreis Ostallgäu) im Krankenhaus gestorben. Die junge Frau erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen war sie allein unterwegs, als sie in den frühen Morgenstunden am Mittwoch bei Schneeglätte mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.

Nach der Werbung weiterlesen

Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nicht. Die Frau war nach dem Unfall von Einsatzkräften aus dem Fahrzeug befreit und in eine Klinik gebracht worden. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen.