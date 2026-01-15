Mering (dpa/lby) - Ein Fußgänger ist in Schwaben von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich Polizeiangaben zufolge am Morgen auf der Verbindungsstraße zwischen Mering (Landkreis Aichach-Friedberg) und Königsbrunn (Landkreis Augsburg). Der Mann sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen, teilte eine Polizeisprecherin mit. Details zum Hergang und zur Ursache des Unfalls nannte die Sprecherin zunächst nicht.