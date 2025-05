Schwabach (dpa/lby) - Innerhalb von fünf Wochen hat es in einem Mehrfamilienhaus in Schwabach zum dritten Mal gebrannt. Der gesamte Dachstuhl des - wegen des ersten Brands unbewohnten - dreistöckigen Gebäudes habe am Abend Feuer gefangen, sagte ein Polizeisprecher. Die Zwischendecke über dem zweiten Obergeschoss brach demnach zusammen. Allein dieses Mal dürfte ein Schaden von rund 750.000 Euro entstanden sein. Die Brandursache sei noch unklar.