Bearbeitungszeit deutlich länger als Zielvorgabe

Die Bearbeitungszeiten für die Asylklagen haben sich laut Umfrageergebnissen zudem leicht verkürzt. In den meisten Bundesländern liegt sie aber noch weit über dem gesteckten Ziel der Ministerpräsidentenkonferenz von höchstens sechs Monaten. In Thüringen dauerte ein Verfahren im vergangenen Jahr durchschnittlich 11,3 Monate – 2022 waren es noch 15,2 und im Jahr davor 16,8 Monate gewesen. Im Ländervergleich schneiden die Verwaltungsgerichte in Rheinland-Pfalz mit einer Bearbeitungszeit von 5,4 Monaten am besten ab. Am längsten dauern die Verfahren in Hessen (24,5 Monate) und Brandenburg (22,7 Monate).