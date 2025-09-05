Schutzrechte: Patentamt in Jena sucht Verstärkung für Schutz vor Ideenklau

Jena (dpa/th) - Das Deutsche Patent- und Markenamt (München) baut den Standort Jena mit mehr Prüfern für Technik und Innovation aus. Die Patentabteilungen sollen von bislang 55 auf 90 Prüfer wachsen, wie die Behörde mitteilte. Verstärkt würden die Bereiche Maschinenbau, Elektrotechnik und Physik. Derzeit laufe die Stellenausschreibungen für Physiker, Ingenieure und Informatiker. Insbesondere in den Fachbereichen Computertechnik, Schaltungstechnik und Mobilfunktechnik sei der Bedarf groß, verstärken wolle sich die Behörde aber in allen Patentabteilungen.