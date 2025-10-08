München (dpa/lby) - Seit 175 Jahren thront die Bavaria als Wahrzeichen Bayerns über der Münchner Theresienwiese. Die gewaltige Bronzestatue steht als Symbol für die Stärke, Einheit, Freiheit und Tradition des Freistaats. Die Figur wurde ab dem Jahr 1840 im Auftrag von König Ludwig I. von dem Bildhauer Ludwig von Schwanthaler geschaffen und nach dessen Tod von Ferdinand von Miller fertiggestellt. Mit einer Höhe von fast 19 Metern und einem Gewicht von 87 Tonnen gilt sie als technische Meisterleistung und ist laut bayerischem Heimatministerium eine der größten Bronzegüsse der Welt.