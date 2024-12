Erfurt (dpa/th) - Die Bereitschaft zur Grippeschutzimpfung nimmt in Thüringen nach Angaben von Krankenkassen weiter ab. Allein bei der AOK Plus, größte gesetzliche Kasse im Freistaat, sank die Impfquote im vergangenen Jahr auf 17,2 Prozent, wie die Kasse auf Anfrage mitteilte. Insgesamt hätten sich 2023 rund 180.300 AOK-Versicherte in Arztpraxen gegen Virusgrippe impfen lassen.