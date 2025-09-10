Die Prachtregion, mit der der Landkreis Schmalkalden-Meiningen für sich wirbt, hat ein weiteres Kleinod. Zurück – müsste es heißen. Denn die Schutzhütte auf dem Windfang bei Melkers gab es bereits in den 1970er-Jahren. Beliebt ist der Ort vor allem bei Wanderern, hat man von dort aus doch eine herrliche Sicht, einen weiten Ausblick in die Vorderrhön, auf Herpf, Melkers, Rippershausen, Walldorf und Metzels. Viele gelungene Veranstaltungen lockten unzählige Wanderer und Gäste, alt und jung, auf den Berg. Vor allem der Rhönklub hatte hier viele Jahre lang die Sommersonnenwende gefeiert und dabei zahlreiche Gäste auf diesen idyllischen Platz in der kleinen Rhöngemeinde gelockt.