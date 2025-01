Frankfurt/Main - Helaba-Chef Thomas Groß fordert Kompromissbereitschaft in der seit Jahren festgefahrenen Diskussion über einen grenzübergreifenden Schutz der Gelder von Bankkunden in Europa. Es sei an der Zeit für einen "weniger emotionalisierten" Neustart der Diskussion über eine gemeinsame europäische Einlagensicherung, sagte der Chef der drittgrößten deutschen Landesbank am Dienstagabend vor Journalisten in Frankfurt.