Mechterstädt/Jena (dpa/th) - In Thüringen sind immer mehr Pflanzenarten vom Aussterben bedroht. "Die hehren Ziele der Thüringer Biodiversitätsstrategie sind deutlich verfehlt worden", sagt Peter Rode, Vorsitzender des Arbeitskreises Thüringer Orchideen auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa. Zwar gebe es auch Erfolge zu verzeichnen. In Thüringen gehe das Artensterben in der Pflanzenwelt aber unvermindert und stellenweise sogar beschleunigt weiter - "und das buchstäblich vor unserer Haustür."