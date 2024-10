Ehrenamtliche Biotop-Retter

Rode fordert auch, dass das Ehrenamt stärker anerkannt und unterstützt werden müsse: "Die Situation wäre noch viel dramatischer, gäbe es nicht so viele aktive und still arbeitende "Kümmerer", die sich ehrenamtlich um Biotope und die darin siedelnden Arten kümmern." So sei es gelungen, durch anhaltende Pflegearbeiten den Bestand der Orchideenart Orchis palustris im Haßleber Ried von 12 im Jahr 2012 auf über 760 in diesem Jahr zu erhöhen. Viele Ortsgruppen leisteten kostenlos unermüdliche Arbeit.