Schutz von Frauen Bundeskabinett beschließt Fußfessel bei häuslicher Gewalt

Verweis auf positive Erfahrungen in Spanien

"Beinahe jeden zweiten Tag tötet in Deutschland ein Mann seine (Ex-)Partnerin", sagte der parteilose Bundesjustizminister Volker Wissing. Deshalb dulde der Kampf gegen häusliche Gewalt keinen Aufschub. In Spanien etwa habe man mit der elektronischen Aufenthaltsüberwachung in Fällen häuslicher Gewalt gute Erfahrungen gemacht. "Die elektronische Aufenthaltsüberwachung ist auf Ausnahmefälle beschränkt, in denen eine konkrete Gefahr insbesondere für Leib und Leben des Opfers besteht", teilte das Bundesjustizministerium mit.