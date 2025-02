In vielen deutschen Kommunen wird verstärkt in die Notfallversorgung investiert. Angesichts zunehmender Krisenszenarien wie Naturkatastrophen, Stromausfälle oder Pandemien setzten Städte und Gemeinden auf präventive Maßnahmen. Die Erfahrungen der letzten Jahre, insbesondere mit der Corona-Pandemie, mit Hochwasserereignissen und der Energiekrise haben gezeigt, dass die vorhandene Infrastruktur oft an ihre Grenzen stößt.