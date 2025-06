Am Samstagnachmittag hatten die Bundespolizisten bei der Kontrolle an der bayerischen Grenze zu Tschechien den Autofahrer erschossen. Die Beamten wollten nach Polizeiangaben im Rahmen der Binnengrenzkontrolle in Schirnding (Landkreis Wunsiedel) den Wagen des Mannes anhalten. Dieser sei zu Fuß davongerannt und habe dann auf die Polizisten geschossen.