Schussverletzungen: Mann in Schongau durch Schüsse lebensgefährlich verletzt

Nach Schüssen in Schongau ringt ein Mann um sein Leben. Ein 62-Jähriger wurde am Tatort angetroffen und vorläufig in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

Die Hintergründe der Schussverletzung sind aktuell unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Schongau (dpa/lby) - Ein Mann ist in Schongau (Landkreis Weilheim-Schongau) durch einen oder mehrere Schüsse lebensgefährlich verletzt worden. Alarmierte Einsatzkräfte hätten den 42-Jährigen am Morgen mit schweren Verletzungen aufgefunden, wie die Polizei mitteilte. Er sei vor Ort notärztlich versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht worden. Nach einer Operation befindet er sich den Angaben zufolge weiter in kritischem Zustand.

Am Tatort traf die Polizei auch einen unverletzten 62-Jährigen an. Gegen ihn wird wegen eines möglichen Unterlassungsdelikts ermittelt. Er stehe im Verdacht, trotz der schweren Verletzung seines Bekannten keine Hilfe geleistet zu haben. Die Polizei ordnete seine vorläufige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. 

Die Hintergründe der Schussverletzung sind bislang unklar. Die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim hat die Ermittlungen übernommen.