Schussverletzungen: Mann in Schongau durch Schüsse lebensgefährlich verletzt

Schongau (dpa/lby) - Ein Mann ist in Schongau (Landkreis Weilheim-Schongau) durch einen oder mehrere Schüsse lebensgefährlich verletzt worden. Alarmierte Einsatzkräfte hätten den 42-Jährigen am Morgen mit schweren Verletzungen aufgefunden, wie die Polizei mitteilte. Er sei vor Ort notärztlich versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht worden. Nach einer Operation befindet er sich den Angaben zufolge weiter in kritischem Zustand.