Schuss aus Polizeiwaffe: Mit Glasflasche bedroht - Polizei schießt auf 19-Jährigen

Die Kriminalpolizei hat nach Angaben des Präsidiums die Ermittlungen übernommen und Spuren in der Fachklinik gesichert, wo der 19-Jährige die Beamten am Sonntagabend bedroht haben soll. Das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft ermitteln außerdem, ob der Einsatz der Schusswaffe rechtmäßig war. Das ist in solchen Fällen üblich.