Schuss auf Bundeswehr-Soldaten: Herrmann hat noch keine Erklärung für Schuss in Erding

Erding (dpa/lby) - Fast 48 Stunden nach dem beinahe fatalen Schuss eines Polizisten auf einen Bundeswehr-Feldjäger in Erding hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) keine Erklärung liefern können, wie es zu dem Vorfall kommen konnte. Herrmann sprach nur allgemein von offensichtlich mangelhafter Kommunikation. "Wir werden jetzt sehr zeitnah gemeinsam mit der Bundeswehr und den zuständigen Behörden prüfen, wo die Kommunikationswege verbessert werden müssen. So ein Vorfall darf sich nicht noch einmal ereignen", sagte Herrmann laut einer Mitteilung seines Ministeriums. Der Innenminister ist oberster Dienstherr der bayerischen Polizei.