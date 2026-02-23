Das hohe Verkehrsaufkommen mitten durch den Ort ist an sich schon eine Belastung für die Einwohner von Springstille, aber vor allem auch ein Sicherheitsrisiko – gerade für die Schulkinder des Dorfes. Schließlich halten sich viele Autofahrer zudem nicht an die vorgegebene Geschwindigkeit, beobachten Bürger immer wieder. In der jüngsten Einwohnerversammlung kam das Thema nicht zum ersten Mal auf den Tisch. Schmalkaldens Bürgermeister Thomas Kaminski kündigte an, dass es künftig auch Geschwindigkeitskontrollen geben wird. „Wir prüfen noch, in welcher Form“, sagte er. Noch sei nicht entschieden, ob es eine Säule oder ein mobiler Blitzer wird. „Das Verfahren ist angestoßen, 2026 sollen die rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden.“