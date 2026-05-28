Seit der Eingemeindung 2019 sucht die Stadt eine Lösung für die verlässliche Essensversorgung von Kindergarten und Schule aus einer Hand am Standort Schmiedefeld. Das Brett, das dabei gebohrt werden musste, war dick. „Zwei verschiedene Arten der Verpflegung mit unterschiedlichen Anforderungen und Regularien mussten unter einen Hut gebracht werden“, sagt Bürgermeister Jan Turczynski. Aufgrund der ansonsten zu geringen Essensanzahl war eine Vergabe aus wirtschaftlichen Gründen nur für beide Einrichtungen im Paket möglich.