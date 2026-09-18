Schulverbot unter den Taliban Wie afghanische Mädchen im Geheimen weiterlernen

Knapp 30 Schülerinnen versammeln sich und die Lehrerin kommt tatsächlich etwas später. Sie habe sich erst einmal Internetzugang verschaffen müssen, den Unterricht habe sie von einem Hügel aus geführt, erklärt sie später.

Dann geht der Englischunterricht los. Die Schülerinnen der zwölften Klasse diskutieren miteinander über Präsentationen zu unterschiedlichen Themen. Ein Mädchen spricht in einem Vortrag über Gefahren für die weltweite Arbeitsplatzentwicklung durch Künstliche Intelligenz, in einer anderen Präsentation erklärt eine Schülerin historische Ansätze, um anhand von Sternenkonstellationen die muslimische Gebetsrichtung zu lesen.

Die Unterrichtsstunden fänden unter Sicherheitsvorkehrungen statt – insbesondere für die Lehrerinnen, erklärt die Leiterin der Kölner Organisation. Einer ihrer Lehrer sei vor zwei Jahren von Sicherheitsbehörden festgenommen und geschlagen worden. Eine geheime Schule, die sie im Norden des Landes betrieben hatten, hätten sie geschlossen – zu groß sei die Angst vor Repressionen.

Schülerin: "Ich weigere mich, ungebildet zu bleiben"

Im Online-Klassenraum geht es nach Englisch für die Zwölftklässlerinnen der Anar Academy gleich mit Mathematik weiter. Vorher wollen einige aber noch etwas loswerden: Der Online-Unterricht könne nie die Lücke zum Präsenzunterricht schließen. Aber sie würden nicht aufgeben, sagt eine. Eine andere sagt, sie wolle, dass ihre Kinder sie nicht als analphabetische Mutter sehen, die nichts getan habe, als zu gebären. "Ich weigere mich, ungebildet zu bleiben", sagt sie.

Die Leiterin der Präsenzschule im Land sieht aber auch Defizite beim Online-Unterricht. Während Corona habe man gemerkt, wie anstrengend das sei. "Die Mädchen sind keine Gefangenen, die ihr ganzes Leben zu Hause bleiben sollten. Für die ist es gut, zusammenzukommen, einen Freundeskreis zu haben und die Gelegenheit, mit anderen in Austausch zu kommen."