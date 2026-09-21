Schulunterricht Bayern reformiert Lehrerausbildung - mehr Praxis an Schulen

Zehn Handlungsfelder

Der Plan basiert auf den Säulen Praxisorientierung, Qualitätsentwicklung und Willkommenskultur und enthält zehn Handlungsfelder. Ein Punkt ist dabei auch die Stärkung der Resilienz, damit Lehrkräfte später besser mit den Anforderungen ihres Berufs klarkommen. Bei den Prüfungen soll zudem die tatsächliche Unterrichtspraxis stärker berücksichtigt werden. Das Wissenschafts- und das Kultusministerium rechnen mit einem Bedarf von jeweils etwas mehr als 50 Stellen, um den Masterplan umzusetzen.