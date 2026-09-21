Schulunterricht Bayern reformiert Lehrerausbildung - mehr Praxis an Schulen

München (dpa/lby) - Die Lehrkräfte-Ausbildung in Bayern soll deutlich praxisbezogener werden. Studium, Vorbereitungsdienst und Fortbildung würden enger verzahnt und stärker an den Anforderungen des Lehrerberufs ausgerichtet, heißt es in dem Masterplan Lehrkräftebildung von Kultus- und Wissenschaftsministerium. Stärker in den Fokus rücken sollen auch Themen wie die psychische Lehrergesundheit oder der Umgang mit heterogenen Klassen. Einiges soll bereits jetzt umgesetzt werden. Die voll reformierten Studiengänge sollen zum Wintersemester 2029/2030 starten.