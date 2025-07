Schulungsheim Dörnfeld: Abenteuer pur: Reiten und Feuer löschen

Mit dem Traktor zu den Kälbchen

Auf dem Außengelände des Freizeitheims war auf der Hüpfburg und am Seifenblasen-Stand Stimmung angesagt. Nach dem Kaffeetrinken fuhr ein Traktor mit einem großen Planenanhänger vor, der alle Familien zu einer Ausfahrt zum Kälbchenstall in den Nachbarort einlud. Sehr gern nahmen viele Familien diese Einladung an, sodass die Tour sogar zweimal durchgeführt werden musste.