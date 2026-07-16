Die Lindenschule gehört zur Stadt Schleusingen. Gelegen am Rande der Altstadt sind die Schüler fußläufig unterwegs, um selbstständig einzukaufen, um dann auch selbst ihr Essen zuzubereiten. Neben vielen anderen Dingen lernen sie in ihrer Förderschule fürs Leben. 45 Mädchen und Jungen mit verschiedenen Beeinträchtigungen besuchen die private Förderschule der Stiftung Rehabilitationszentrum Thüringer Wald. Vier Lehrer und zehn Sonderpädagogische Fachkräfte begleiten sie auf ihrem täglichen Weg.