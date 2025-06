Seit Montagnachmittag beherbergt das Staatstheater Meiningen 200 Schülerinnen und Schüler aus ganz Südthüringen. Seitdem befolgen sie den Wunsch des Intendanten Jens Neundorff von Enzberg – sie spielen Theater und lernen einander kennen. Trotz eines prall gefüllten Programms aus Vorstellungen und abendlicher Party ist die Stimmung ausgelassen bis fröhlich. Wahrend der Südthüringischen Theatertage wurden bereits mehrere Stücke in den Kammerspielen aufgeführt, die unterschiedlichste Themen behandeln. So befasste sich beispielsweise das Staatliche Förderzentrum Jean Paul Meiningen mit der Thematik des Lichts, während sich die Regelschule am Pulverrasen dem Märchenklassiker „Schneeweißchen und Rosenrot“ zuwendete.